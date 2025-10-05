Карчаа: заявления Запада об испытаниях ядерного оружия - признание отставания

Эксперт в области атомной энергетики считает, что еще одна причина таких заявлений заключается в стремлении усилить психологическую нагрузку на Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Страны, планирующие ядерные испытания, пытаются нагнать отставание от России в части технико-тактических характеристик и эффективности соответствующих видов вооружений. Таким мнением с ТАСС поделился эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма, депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

"Испытания - это во-первых, разработка новых видов ядерного оружия, во-вторых, это так называемая проверка производственного цикла, когда перед передачей всей партии любое изделие из нее передается из производственного цикла на проверку, в-третьих, это проверка боеголовок из арсенала. Испытания - обоснованно необходимая составляющая совершенствования любых систем вооружений. И тем более ядерного. Если определять все простым, доступным языком, то в числе главных задач любого испытания - проверка тактико-технических характеристик и эффективности применяемого вооружения и боеприпасов, в том числе с целью возможных последующих корректировок. Иначе совершенствовать ядерное оружие и идти вперед нельзя", - сказал эксперт.

Карчаа отметил, что Российской Федерации агрессивно противостоит все последние годы не только "глубоко зараженный национализмом и русофобией киевский режим, но также и откровенно недружественное сообщество государств, представляющих так называемый коллективный Запад. И для защиты наших национальных интересов мы как никогда не имеем права сегодня стоять и позволить себе отстать", - сказал Карчаа.

Он добавил, что причина желания недружественных РФ стран проводить испытания ядерного оружия именно сейчас состоит в том, что их лидеры осознают, что они серьезно отстают от России в этой сфере. А поскольку, по его словам, лидеры этих стран ориентированы не на конструктив и достижение баланса интересов, а исключительно на навязывание своих условий, силовых аргументов у них становится значительно меньше. Другая причина - в стремлении усилить психологическую нагрузку на Россию. По мнению эксперта, речь идет о попытке таким образом сформировать дополнительные факторы устрашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия видит, что определенные страны готовят ядерные испытания, и зеркально ответит, если их все-таки проведут.