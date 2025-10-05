Депутат Ивлев: число дезертиров в ВСУ достигает размера нескольких армий

По мнению генерал-майор запаса, политическая ситуация на Украине находится на грани социального взрыва, учитывая сопротивление украинцев насильной мобилизации

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Количество дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает размера нескольких общевойсковых армий. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"150 тысяч дезертировавших с фронта военнослужащих ВСУ - это серьезный показатель, это 2-3 общевойсковых армии, которые ушли с фронта. Причем дезертировали не только в Польшу, Венгрию и Румынию, а перешли в Россию. Более того, многие из них приняли военную присягу России, взяли в руки оружие и пошли сражаться с киевским режимом", - сказал Ивлев.

По его мнению, политическая ситуация на Украине находится на грани социального взрыва, учитывая сопротивление украинцев сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и насильной мобилизации.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что порядка 150 тыс. военнослужащих ВСУ с января по август 2025 года дезертировали.