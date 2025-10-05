Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с днем рождения

Президент России также заявил, что страны продолжат работу по актуальной повестке

ДУШАНБЕ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону поздравления с днем рождения и заявил, что две страны продолжат активную работу по актуальным вопросам повестки дня. Текст поздравительного послания размещен на сайте президента республики.

"Вы вносите большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. И мы, конечно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в тексте послания.

Путин также выразил уверенность, что предстоящее общение двух лидеров в Душанбе "будет конструктивным и плодотворным, послужит дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных российско-таджикистанских связей, а также упрочению Содружества Независимых государств". 9 октября состоится государственный визит президента РФ в Таджикистан, Путин в Душанбе также примет участие во втором саммите Центральная Азия - Россия и заседании Совета глав государств СНГ.

Российский лидер также отметил, что своей деятельностью во главе государства Рахмон снискал искреннее уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом. "Под вашим руководством Таджикистан добивается значительных успехов в социальной и экономической сферах, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене", - сказано в послании. Путин пожелал таджикистанскому коллеге доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

5 октября Рахмону исполняется 73 года. Свои поздравления главе Таджикистана, помимо Путина, направили председатель КНР, президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции, Узбекистана, премьер-министр Армении и другие политические деятели.