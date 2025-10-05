Путин: возможная поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США

Как все будет складываться, зависит не только от России, подчеркнул глава государства

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Возможное решение США о поставке Украине Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТР Павлу Зарубину.

"Это (возможное решение о поставке Tomahawk Киеву - прим. ТАСС) приведет к разрушению наших (России и США - прим. ТАСС) отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас", - сказал российский лидер.