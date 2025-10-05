Путин поздравил Рахмона с днем рождения

Президенты России и Таджикистана обсудили отношения двух стран и график будущих встреч

Редакция сайта ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в ходе телефонного разговора таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения, а также обсудил с ним нынешнее состояние и перспективы отношений двух стран и график предстоящих встреч на высшем уровне. Об этом сообщила пресс-служба лидера Таджикистана.

В тексте, размещенном на сайте главы республики, указывается, что в начале разговора Путин поздравил Рахмона с днем рождения и выразил свои добрые пожелания. В свою очередь собеседник "с выражением признательности за теплые поздравления отметил, что его добрые пожелания относит ко всему народу Таджикистана".

"В продолжение беседы главы государств высказались о состоянии и перспективах межгосударственных отношений двух стран, которые основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества. Президенты также обменялись мнениями по графику предстоящих встреч на высшем уровне и другим актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы таджикского лидера.

5 октября Рахмону исполняется 73 года. Свои поздравления ему направили Путин, председатель КНР, лидеры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции, Узбекистана, премьер-министр Армении и другие политические деятели. Кроме того, с Рахмоном созвонились главы Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

9 октября состоится государственный визит президента России в Таджикистан. В Душанбе он также примет участие во втором саммите Центральная Азия - Россия и заседании Совета глав государств СНГ.