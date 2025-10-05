Путин на неделе посетит саммит в Таджикистане и встретится с лидерами стран СНГ
Редакция сайта ТАСС
10:27
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит Таджикистан и примет участие в саммите глав государств - членов СНГ. О планах главы государства сообщается в Telegram-канале ВГТРК.
Кроме того, у российского лидера намечена двусторонняя встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с другими лидерами стран СНГ.
Заседания двух высших органов Содружества независимых государств, включая заседание совета глав государств объединения, состоятся 9-10 октября 2025 года в Душанбе.