Лавров: РФ осуждает удар США по судну около Венесуэлы

Глава МИД РФ и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает удар ВС США по судну в международных водах около Венесуэлы 3 октября. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора глав МИД РФ и Венесуэлы Сергея Лаврова и Ивана Хиль Пинто.

"Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона", - сообщили в дипведомстве.

Подчеркивается, что нет уверенности в том, что Вашингтон не захочет связать свою войну против наркокартелей с ситуацией в Гаити. Главы МИД РФ и Венесуэлы предостерегли от попыток толковать резолюцию Совбеза ООН по переформатированию миссии по содействию безопасности Гаити в Силы по борьбе с бандитизмом для смещения внимания на противодействие "наркокриминалу" в Венесуэле, якобы подпитывающему организованную преступность в регионе, отметили в дипведомстве.

В министенрстве отметили, что Москва подтверждает всестороннюю поддержку и солидарность с руководством Венесуэлы. Кроме того, Лавров и Иван Хиль Пинто договорились о дальнейшей работе по двусторонней линии и координации шагов на международных площадках в интересах обеспечения суверенитета государств, подытожили в МИД РФ.