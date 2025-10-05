Слуцкий назвал результат выборов в Чехии пощечиной евроатлантистам и русофобам

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, простые европейцы устали от навязывания "либеральных псевдоценностей и антироссийской истерии"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Победа на выборах в Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") во главе с Андреем Бабишем стала очередной пощечиной евроатлантистам и брюссельским русофобам. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Результат парламентских выборов в Чехии, на которых победила партия ANO ("Акция недовольных граждан") во главе с Андреем Бабишем, стал очередной пощечиной евроатлантистам и брюссельским русофобам", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, простые европейцы устали от навязывания "либеральных псевдоценностей и антироссийской истерии". "В странах Старого Света явный запрос на защиту национальных интересов. Брюссельским бюрократам впору реально заняться своими проблемами, а не бросать в топку войны до последнего украинца благополучие Европы", - добавил депутат.

По итогам состоявшихся в Чехии 3 и 4 октября выборов в нижнюю палату парламента прошли шесть политических сил. Наибольшей поддержки у избирателей добилось оппозиционное политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем. Этот политик, который, как прогнозируют чешские СМИ, может вновь стать премьером, первым был принят президентом в Пражском граде. В новом составе палаты депутатов представители ANO займут 80 из 200 кресел.