Дмитриев назвал высокой вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ

Мнение связано с последними заявлениями президента США Дональда Трампа, объяснил спецпредставитель российского лидера

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вероятность согласия США с предложением президента РФ Владимира Путина еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), довольно высока на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа. Таким предположением спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев поделился в своем Telegram-канале.

"Президент США Дональд Трамп заявил, что предложения президента РФ Владимира Путина о сохранении ограничений по Договору о сокращении наступательных вооружений звучат как хорошая идея. <...> Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока", - написал он.

22 сентября Путин на совещании с Советом безопасности РФ заявил, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.