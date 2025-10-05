Посол РФ участвовал в торжествах по случаю годовщины боев за Дуклинский перевал

БРАТИСЛАВА, 5 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков принял участие в торжественной церемонии по случаю 81-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции. Об этом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщило посольство России.

"Игорь Братчиков принял участие в государственном памятном мероприятии, посвященном боям за Дуклинский перевал - самому кровавому сражению Второй мировой войны на территории Словакии. Несмотря на тяжелые потери, воины Красной армии и чехословацкого армейского корпуса отбросили соединения немецко-фашистских захватчиков и продвинулись вглубь территории страны, что положило начало ее освобождению", - отмечается в документе.

В торжественной церемонии приняли участие высшие руководители Словакии, депутаты парламента и главы аккредитованных в республики дипломатических миссий, в том числе послы Азербайджана и Казахстана.

Карпатско-Дуклинская наступательная операция - фронтовая наступательная операция советских войск против армий гитлеровской Германии проводилась с 8 сентября по 28 октября 1944 года. Ее целью было прорваться на соединение с повстанческими силами, начавшими Словацкое национальное восстание (29 августа 1944 года), и совместными усилиями освободить восточную часть Чехословакии. В ходе операции советские войска совместно с 1-м чехословацким армейским корпусом овладели Дуклинским перевалом и вступили на чехословацкую территорию. В боях с фашистами погибли около 21 тыс. красноармейцев и примерно две тысячи бойцов 1-го чехословацкого армейского корпуса, насчитывавшего в то время 16 тыс. воинов.