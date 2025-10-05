Польша аннулировала визы российским экспертам на конференцию ОБСЕ

Письмо об аннулировании виз было направлено без указания мотивов и оснований принятия такого решения в последний рабочий день перед началом конференции, сообщили в Российском общественном институте избирательного права

© Andrzej Iwanczuk/ NurPhoto via Reuters Connect

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Польши аннулировали ранее выданные визы российским экспертам, направлявшимся на конференцию ОБСЕ по человеческому измерению. Об этом говорится в сообщении Российского общественного института избирательного права (РОИИП).

"Представителям РОИИП, которые зарегистрировались для участия в конференции по человеческому измерению, организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве, в последний рабочий день перед вылетом консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы ранее выданные им же визы, - отметили в организации. - Письмо об аннулировании виз было направлено без указания мотивов и оснований принятия такого решения в последний рабочий день перед началом конференции". При этом визы были получены на основании приглашения от организаторов конференции ОБСЕ, "каких-либо вопросов к представленным документам при выдаче виз не возникло, что свидетельствует о соответствии представленных документов установленным визовым правилам".

Действия официальных властей Польши "направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога, на воспрепятствование участию представителей гражданского общества в работе конференции по человеческому измерению ОБСЕ, на подрыв авторитета крупнейшей региональной организации".

Письмо от имени РОИИП с изложением ситуации и требованием принять неотложные меры реагирования направлено председателю Постоянного совета ОБСЕ и директору БДИПЧ ОБСЕ, отметили в организации.