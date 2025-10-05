Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Польша аннулировала визы российским экспертам на конференцию ОБСЕ

Письмо об аннулировании виз было направлено без указания мотивов и оснований принятия такого решения в последний рабочий день перед началом конференции, сообщили в Российском общественном институте избирательного права
Редакция сайта ТАСС
18:41
© Andrzej Iwanczuk/ NurPhoto via Reuters Connect

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Польши аннулировали ранее выданные визы российским экспертам, направлявшимся на конференцию ОБСЕ по человеческому измерению. Об этом говорится в сообщении Российского общественного института избирательного права (РОИИП).

"Представителям РОИИП, которые зарегистрировались для участия в конференции по человеческому измерению, организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве, в последний рабочий день перед вылетом консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы ранее выданные им же визы, - отметили в организации. - Письмо об аннулировании виз было направлено без указания мотивов и оснований принятия такого решения в последний рабочий день перед началом конференции". При этом визы были получены на основании приглашения от организаторов конференции ОБСЕ, "каких-либо вопросов к представленным документам при выдаче виз не возникло, что свидетельствует о соответствии представленных документов установленным визовым правилам".

Действия официальных властей Польши "направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога, на воспрепятствование участию представителей гражданского общества в работе конференции по человеческому измерению ОБСЕ, на подрыв авторитета крупнейшей региональной организации".

Письмо от имени РОИИП с изложением ситуации и требованием принять неотложные меры реагирования направлено председателю Постоянного совета ОБСЕ и директору БДИПЧ ОБСЕ, отметили в организации. 

РоссияПольша