Захарова заявила, что в ФРГ разберутся с БПЛА над Мюнхеном "в следующем веке"

Официальный представитель МИД России указала, что в Берлине до сих пор не знают, кто подорвал "Северные потоки"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Германии разберутся с историей с происхождением беспилотников над Мюнхеном лишь в следующем веке. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что дроны могут быть якобы связаны с Россией.

"В Берлине еще с "потоками" (подрывами газопроводов - прим. ТАСС) не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал, - отметила Захарова. - До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо".