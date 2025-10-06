Водолацкий: Закавказье находится под прицелом разрушительной политики Евросоюза

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками считает, что Армения и Азербайджан будут подвергаться тем же действиям, из-за которых когда-то "скатилась" Украина

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Грузия, Армения и Азербайджан находятся в фокусе Евросоюза и спецслужб европейских стран, которые добиваются разрушения в них государственности. Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя беспорядки в Тбилиси на фоне муниципальных выборов в Грузии.

"Любое постсоветское государство для них (Евросоюза и спецслужб стран Европы - прим. ТАСС) является элементом уничтожения, разрушения действующих человеческих ценностей, глубинных исторических корней. У них задача это все отсечь, размыть и сделать стадо из любого государства на постсоветском пространстве. Поэтому Армения, Азербайджан будут подвергаться тем же действиям, из-за которых когда-то "скатилась" Украина", - сказал Водолацкий.

Собеседник агентства добавил, что подобную политику Евросоюз проводит в отношении и других стран, которые "сегодня находятся на распутье". Он подчеркнул, что Украина и произошедшее в ней являются показателем для этих государств.

4 октября в Грузии вспыхнули беспорядки на фоне проведения муниципальных выборов. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала свыше 81% голосов избирателей. Акцию оппозиции, которая вывела людей на улицы Тбилиси, власти назвали попыткой государственного переворота с участием иностранной агентуры. Полиция возбудила уголовное дело.