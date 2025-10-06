Реклама на ТАСС
Нарышкин назвал обман устойчивой чертой большинства политиков Запада

Директор СВР обратил внимание, что "при обсуждении будущего объединенной Германии, которая должна была стать членом Североатлантического альянса, в ту пору государственный секретарь США Джеймс Бейкер уверял Михаила Горбачева, что после этого никакого расширения НАТО не планируется даже на дюйм"
Редакция сайта ТАСС
06:36
обновлено 06:49

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ложь и обман являются устойчивой чертой большинства западных политиков, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

В ходе круглого стола, посвященного 70-летию создания Организации Варшавского договора, он обратил внимание на то, что "при обсуждении будущего объединенной Германии, которая должна была стать членом Североатлантического альянса, [в ту пору] государственный секретарь США Джеймс Бейкер уверял Михаила Горбачева, что после этого никакого расширения НАТО не планируется даже на дюйм".

"К сожалению, высокопоставленные представители Запада просто беззастенчиво обманули советское руководство. Хотя, в общем, ложь и обман - это такая устойчивая черта большинства западных политиков. Очередной яркий пример они продемонстрировали при исполнении, а лучше сказать, при неисполнении Минских соглашений, когда лидеры Франции и Германии выступили гарантами этого соглашения, но заранее знали, что оно не будет выполнено, и не для того они его подписывали в качестве гарантов", - указал Нарышкин. 

