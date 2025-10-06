Медведев не исключил, что дроны в Европе являются "провокацией бандеровцев"

Заместитель председателя Совбеза заявил, что куча "бессмысленных хохлоуклонистов" живет в Европе

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дроны, прилетевшие на территории европейских стран, могут быть "провокацией бандеровцев", написал заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

"Европейские города охватила эпидемия UFD, или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: возле военных баз, в аэропортах, в полях и над городами. Чьи - неясно. Каковы версии?" - задался вопросом замглавы СБ РФ.

Первая из перечисленных Медведевым версий - "провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну". И она, считает политик, "вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА, как правило, можно отследить". "Куча бессмысленных хохлоуклонистов живет в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой", - заметил зампред Совбеза.