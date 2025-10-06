Медведев: Европе надо прочувствовать на своей шкуре, что такое опасность войны

По словам замглавы Совбеза, возможно, в этом случае европейцы поймут, что такое боевые действия

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Европейцам стоит прочувствовать на своей шкуре, что такое опасность войны. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своем канале в мессенджере Max эпидемию боязни дронов, охватившую Европу.

"На самом деле причинами этой паники вокруг "русских дронов" может быть любая из приведенных причин или их совокупность. Главное не это. Главное, чтобы недалекие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец", - написал политик.

По его мнению, возможно, в этом случае европейцы поймут, что такое война, "и оторвут головы своим уродцам типа [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца и [президента Франции Эмманюэля] Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови".