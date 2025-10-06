Захарова: мир не должен остаться слепым к преступлениям против СМИ РФ за рубежом

Официальный представитель МИД России отметила, что министерство ведет специальный реестр таких правонарушений

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российское дипломатическое ведомство ведет специальный реестр тех правонарушений, с которыми сталкиваются за рубежом журналисты РФ, чтобы не позволить миру оставаться "глухим и слепым" к этой проблеме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии открытия скульптурной композиции "Российские журналисты", установленной в сквере ТАСС перед штаб-квартирой агентства.

"Я хочу сказать сегодня о том, что это профессия, которая связана с колоссальным риском. И в эти годы мы убедились в этом на огромном количестве примеров. Министерство иностранных дел ведет настоящий список, реестр, можно так сказать, того, с чем сталкиваются наши журналисты [за рубежом]. Делаем мы это для того, чтобы международные организации и мировое сообщество, которое остается слепым и глухим к этой трагедии современного мира, видели факты и знали их", - подчеркнула дипломат.

Она также отметила, что считает установленную скульптурную композицию продолжением лучших традиций ТАСС. "Этот памятник, действительно, очень доброжелательный. Я думаю, что он будет привлекать детей, которые будут обращаться к этой профессии с малых лет. Я думаю, что это еще одна прекрасная традиция нашего города Москвы, который включает улицы, площади, площадки в настоящую социокультурную жизнь и увлекает горожан и туристов", - продолжила она.

Дипломат также выразила надежду, что композиция положит начало и собственной доброй традиции и станет своеобразным местом силы для журналистов, их оберегом. "Надеюсь, он будет установлен на удачу и на счастье, чтобы он стал, может быть, символом, а может быть, даже талисманом и для тассовцев, и для других журналистов", - добавила Захарова.

Мемориальная композиция "Российские журналисты" включает в себя три скульптуры - корреспондент с микрофоном, фоторепортер и видеооператор. Монумент призван отразить разноплановую работу сотрудников СМИ - получение информации, фото- и видеосъемку событий. Автор композиции - скульптор, заслуженный художник РФ Владимир Иванов. Место для установки скульптурной композиции выбрано неслучайно. ТАСС ведет свою историю с Санкт-Петербургского телеграфного агентства (начало работы - 1 сентября 1904 года), первой новостной службы распространения официальной информации России.