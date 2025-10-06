Косачев: ОБСЕ за 50 лет прошла созидательный и разрушительный этапы

Деградация произошла в силу внутренних, а не внешних причин, отметил заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за 50 лет прошла созидательный и разрушительный этапы. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на круглом столе на тему "О целесообразности участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ".

"За те 50 лет, пока существует это совещание (ОБСЕ- прим.ТАСС), а затем эта организация, она прошла два этапа: созидательный и разрушительный. Созидательный - это примерно первые 15 лет, вплоть до принятия, с моей точки зрения, очень важной Парижской хартии для Новой Европы, которая хоть и не была обязательным документом, но тем не менее как-то подводила итоги эпохи межблокового противостояния. Спасибо за это. А за 15 лет было сделано достаточно много. И последующий (этап - прим.ТАСС), с 1990 года по нынешний день, это все-таки период деградации ОБСЕ и обессмысливания ее деятельности", - сказал он.

Деградация, по мнению Косачева, произошла в силу внутренних, а не внешних причин: ОБСЕ могла бы быть востребована на нынешнем этапе, но ее "разрушили изнутри страны Запада", которые в какой-то момент получили в организации большинство.