Нарышкин: Россия предпринимает усилия для безопасности Евразийского континента

Председатель РИО отметил, что Москва занимается поддержанием стабильности в мире

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия предпринимает значительные усилия по поддержанию стабильности в мире, по обеспечению равной и неделимой безопасности для всего Евразийского континента. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного истории Организации Варшавского договора.

"Дискуссия еще раз подтвердила, что изучение вопросов, связанных с Организацией Варшавского договора, имеет и большое научное и историко-просветительское значение, и, мне кажется, важное и практическое значение в условиях, когда сегодня Россия, российское руководство, предпринимает значительные усилия по поддержанию стабильности в Европе, в мире в целом и по обеспечению равной и неделимой безопасности для всех государств Европы, для всех государств Евразийского континента", - отметил Нарышкин.

14 мая 1955 года между Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР, Чехословакией и Албанией был подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Как отметили в РИО, это стало необходимой ответной мерой в связи с отказом принять Советский Союз в состав НАТО и присоединением к альянсу ФРГ.