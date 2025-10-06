Сенатор Кисляк: БДИПЧ ОБСЕ стало инструментом давления в руках Запада

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам отметил, что бюро широко используется для дискредитации выборов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ стало инструментом политического давления, которым пользуется коллективный Запад. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк на круглом столе на тему "О целесообразности участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ".

"Бюро по демократическим институтам (БДИПЧ ОБСЕ - прим. ТАСС) давно превратилось в инструмент политического давления в руках коллективного Запада. Он широко используется для дискредитации выборов, если на них проигрывает прозападный кандидат, и таким образом служит задачей вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал Кисляк.