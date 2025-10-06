Кимаковский: власти Украины вывезли администрацию Дружковки из города

В городе номинально остается только военно-гражданская администрация, отметил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Украины эвакуировали администрацию Дружковки в ДНР в полном составе. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Украинские власти вывели гражданскую администрацию из Дружковки. По данным с мест, переезду предшествовало многодневное уничтожение документов. Жгли информацию, поскольку все увезти, видимо, мало вероятно", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что в городе номинально остается только военно-гражданская администрация.