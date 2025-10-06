Грушко: участие парламентариев НАТО и ЕС стало новой реальностью миссий БДИПЧ

Замглавы МИД РФ при этом отметил, что неоднократные попытки России "вывести государства - участники ОБСЕ на понятные принципы наблюдения до сих пор не были поддержаны"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Включение представителей Европарламента и Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) в состав миссий наблюдения за выборами по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) стало новой реальностью, которая демонстрирует политическую ориентацию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"БДИПЧ давно самоинтегрировался с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, а теперь там появились еще Европарламент и ПА НАТО, - отметил он, выступая на круглом столе в Совфеде на тему "О целесообразности дальнейшего участия РФ в деятельности БДИПЧ ОБСЕ". - Это новая реальность. Само наличие этих организаций в объединенной миссии, которую якобы возглавляет БДИПЧ, показывает политическую ориентацию".

В качестве примера отсутствия объективности замминистра привел "комплиментарные оценки", которые миссия наблюдателей БДИПЧ дала недавним парламентским выборам в Молдавии, несмотря на скандал, связанный с недопущением молдавскими властями российских наблюдателей за ходом голосования.

Грушко обратил внимание также на то, что неоднократные попытки РФ "вывести государства - участники ОБСЕ на понятные принципы наблюдения до сих пор не были поддержаны". "Документы, которые БДИПЧ берет за основу своей работы, вырабатываются келейно", - добавил он, заметив в этой связи, что РФ относится к БДИПЧ "спокойно и отстраненно" и предпочитает приглашать на выборы наблюдателей из стран-партнеров по СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других объединений.