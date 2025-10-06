Страны СНГ планируют укреплять промышленные связи

Планируется также повышать прозрачность грузоперевозок, отметил генсек Содружества Сергей Лебедев

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 6 октября. /ТАСС/. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) благодаря принятию в этом году во время председательства Таджикистана ряда документов смогут укрепить промышленную кооперацию, ускорить таможенное оформление грузов и повысить прозрачность их перевозок. Об этом в интервью агентству Ховар сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Он напомнил, что, согласно концепции председательства Таджикистана в СНГ в 2025 году, "тематике взаимодействия в промышленной сфере уделено приоритетное внимание". По словам Лебедева, подготовленное Душанбе и подписанное 5 июня соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения "нацелено на развитие промышленного производства, обеспечение его техникой и оборудованием в соответствии с новыми технологическими решениями, стимулирование промышленных предприятий <...> стран к эффективному взаимодействию, повышению конкурентоспособности выпускаемой ими продукции".

Помимо этого, в сентябре была принята стратегия цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств - участников Содружества. "Реализация заложенных в стратегии норм создает условия для взаимодействия государств в сфере цифровой трансформации транспортного комплекса, ускорения таможенного оформления грузов, повышения прозрачности грузоперевозок и снижения риска мошенничества. Также повышается доступность интеграции транспортных компаний в международные цифровые логистические сети", - разъяснил Лебедев значение этого документа.

Генсек СНГ также отметил, что на председательство Таджикистана пришелся заключительный этап разработки плана мероприятий по реализации второго этапа стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Этим документом предусматривается реализация мер по поддержке инвестиционной и научной кооперации, активизации сотрудничества в сфере инноваций, обеспечения благоприятного делового климата в странах СНГ и так далее.

Лебедев напомнил, что на заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет 10 октября в Душанбе, планируется принять декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности. Кроме того, в настоящее время разрабатывается проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса СНГ на период до 2035 года, добавил он.

1 января 2025 года председательство в органах СНГ перешло от России к Таджикистану, сопредседателями стали РФ и Туркмения. 9-10 октября в Душанбе состоятся заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ.