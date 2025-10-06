Грушко: провокации с БПЛА в ЕС используют, чтобы повысить градус военного психоза

Замглавы МИД РФ также отметил, что российская сторона предложила прямые контакты в Польше, поскольку для такого рода инцидентов, преднамеренных и непреднамеренных, налажены коммуникации и горячие линии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Провокации с беспилотниками используются в Европе для того, чтобы заставить парламенты проголосовать за безумные военные траты и повысить градус военного психоза. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Все эти провокации используются для того, чтобы еще больше повысить градус военного психоза, для того, чтобы у людей просто не было возможности задуматься о происходящем. Военный психоз необходим для того, чтобы заставить народы затянуть пояса, заставить парламенты проголосовать за эти безумные военные траты, которые выходят за пределы любых представлений о разумной достаточности", - указал замминистра.

По его словам, российская сторона предложила прямые контакты в Польше, поскольку для такого рода инцидентов, преднамеренных и непреднамеренных, налажены коммуникации, горячие линии. "Все алгоритмы достаточно известны, - продолжил Грушко. - Но мы видим, что страны НАТО вместо того, чтобы обращаться к России, и, кстати говоря, в Польше мы прямо предложили консультации и по линии военных, <…> вместо этого они предпочитают бежать в НАТО с тем, чтобы активировать статью четвертую и дальше, чтобы все страны - члены НАТО выступили с заявлением о том, что они остаются едины в том, что касается необходимости отражения "российских провокаций", что они будут защищать каждый дюйм натовской территории".

При этом, напомнил замглавы МИД, президент России Владимир Путин уже несколько раз говорил о том, что у Москвы нет никаких планов ни на кого нападать. "Ни желания, ни причины, нет ничего", - добавил Грушко.