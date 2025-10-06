Песков посоветовал ЕС расширять кругозор

Пресс-секретарь президента призвал не связывать полеты дронов с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Руководители стран ЕС не должны связывать любой странный полет беспилотника с Россией, им следует расширить в этом плане свой кругозор. Такое замечание сделал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С этими дронами история по меньшей мере странная, - отметил он. - Но никаких оснований обвинять в этом Россию нет. Только сегодня я читал, что в одном европейском городе арестовали местного авиалюбителя, который испытывал дрон". "Причем в сообщении указывается, что парень никакого отношения к России не имеет", - добавил представитель Кремля.

"Это один конкретный маленький частный пример, но, наверное, надо как-то шире иметь кругозор", - заключил Песков.

В последние дни в Европе все чаще поднимается "дроновая истерия": воздушное пространство крупных городов закрывается из-за полетов неизвестных беспилотников. На фоне инициативы Брюсселя создать "стену дронов" на восточных границах ЕС в прессе и политической риторике каждый инцидент неизменно связывается с Россией и приписываемыми ей планами так или иначе атаковать Евросоюз. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва не имеет никакого отношения к инцидентам, и высказывал предположение, что они используются европейскими политиками, чтобы отвлечь внимание населения от более насущных проблем.