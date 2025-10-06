Путин 6 октября встретится с Патрушевым

Планируется объемный доклад, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 6 октября в Кремле проведет встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле. 6 октября день без крупных публичных мероприятий. Много отдельных встреч у президента, одна из них будет открыта для СМИ, у него с докладом будет вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Много курируемых тем, поэтому, разумеется, будет объемный доклад", - сказал он.

Как анонсировал представитель Кремля, другие встречи будут носить служебный характер.