СВР: Британия бесится, что не может превратить Россию в страну-изгоя

Великобритания готовит провокацию с атакой группы воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей на гражданское судно иностранного государства в Европе, отметили в Службе внешней разведки

© Carl Court/ Getty Images

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Лондон взбешен тем, что терпят крах его многолетние усилия по попытке нанесения "стратегического поражения" России и превращению ее в страну-изгоя. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающей в СВР информации, в Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах. На российские успехи на украинском театре военных действий кабинет Кира Стармера и его спецслужбы готовятся ответить посредством очередной гнусной провокации", - отметили в Службы внешней разведки.

Скатывание Лондона "на задворки мировой истории"

Стремительное скатывание Великобритании на задворки мировой истории сказалось на качестве стратегического мышления спецслужб страны, говорится в сообщении СВР.

"Удивительно, но в Британии, которую некогда - и по праву - называли коварным Альбионом, верят, что такая примитивная инсценировка позволит ввести в заблуждение столь большое количество опытных политиков. Видимо, стремительное скатывание Лондона на задворки мировой истории сказалось и на качестве стратегического мышления британских спецслужб и власть предержащих. Инструментарий остался прежним - сталкивание между собой крупнейших мировых игроков", - указывается в сообщении.

Провокация Лондона

Великобритания готовит провокацию с атакой группы воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей на гражданское судно иностранного государства в Европе, заявили в СВР РФ.

"По замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. К настоящему моменту участники группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионному делу. После "обнаружения" террористов планируется объявить, что они действовали по "заданию Москвы", - указано в тексте.

Как подчеркнули в СВР, расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политэлита "с радостью проглотит фейк о "злостных агентах Кремля" для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации "единой Европы" для борьбы с "российской агрессией".

Примитивный подход

"Примечательно, что боевиков ВСУ планируется снабдить подводным снаряжением китайского производства. Изъятое в ходе "расследования" оборудование предполагается выставить в качестве "железного доказательства" поддержки Китаем так называемой вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

В СВР подчеркнули, что в Британии, которую "некогда - и по праву - называли "коварным Альбионом", верят, что такая примитивная инсценировка позволит ввести в заблуждение столь большое количество опытных политиков". "Видимо, стремительное скатывание Лондона на задворки мировой истории сказалось и на качестве стратегического мышления британских спецслужб и власть предержащих. Инструментарий остался прежним - сталкивание между собой крупнейших мировых игроков. Вот только в современных геополитических условиях он больше не работает, - резюмировали в СВР. - Англичанка снова гадит".