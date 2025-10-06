Путин поручил создать на Дальнем Востоке организацию в сфере градостроительства

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание на Дальнем Востоке организации, ведущей научные разработки в области градостроительства. Как сообщается на сайте Кремля, поручение дано главой государства по итогам рабочей поездки в Магадан 15 августа.

"В целях повышения на территориях Дальнего Востока качества градостроительной деятельности обеспечить создание в Дальневосточном федеральном округе специализированной организации, осуществляющей научные разработки и исследования в сфере градостроительства и архитектуры (включая архитектурно-строительное проектирование)", - говорится в поручении.

Срок исполнения указа - 1 июля 2026 года. Ответственным назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.