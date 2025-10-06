Путин назначил заместителями директора ФСИН Кочукова и Шмидко

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил своим указом Андрея Кочукова и Андрея Шмидко заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Генерал-майор внутренней службы Андрей Кочуков занимал должность начальника финансово-экономического управления ФСИН. Генерал-майор внутренней службы Андрей Шмидко был врид замглавы ФСИН.

Кочуков в последнее время также исполнял должность замглавы службы и курировал финансовые и медицинские вопросы. Шмидко курирует вопросы пробации, до этого он возглавлял управление воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН.