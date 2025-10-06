Володин ждет от кабмина инициатив о расширении эксперимента по сдаче двух ОГЭ

Многие регионы хотят принять участие в этом проекте, отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Многие регионы хотят участвовать в эксперименте по упрощенной процедуре поступления в организации среднего профессионального образования, в Госдуме рассчитывают, что правительство РФ внесет соответствующие инициативы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Многие регионы сейчас высказывают желание принимать участие в пилоте. Надеюсь, что уже правительство, так как до этого депутаты инициировали, внесет нам законодательные инициативы", - сказал Володин в ходе выездного заседания Совета Думы в центре практического обучения "Профессии будущего" в Москве.

Он отметил, что каждый регион должен предлагать свои подходы к среднему профессиональному образованию с учетом своей специфики, при этом руководствуясь уже разработанными стандартами. "А затем уже будем принимать решение. Но обязательно посмотрим, как в рамках пилота реализуют нормы закона и Санкт-Петербург, и Липецк", - добавил председатель Госдумы.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс. Новые нормы действуют в Москве, Петербурге и Липецкой области. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.