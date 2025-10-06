Оверчук возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Южной Корее

Соответствующие распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об отправке российской делегации на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Ее возглавит зампред правительства РФ Алексей Оверчук, следует из документа.

"Направить в город Кенчжу (Республика Корея) в период с 29 октября по 2 ноября 2025 г. делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком Алексеем Логвиновичем для участия в работе саммита форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", - сказано в распоряжении.

Правительству России поручено утвердить состав делегации.

Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - это межправительственный диалоговый форум, созданный в 1989 году и объединяющий 21 экономику, включая Россию, которая присоединилась в 1998 году. Его основная цель - содействие устойчивому экономическому росту и углубление региональной интеграции. Деятельность форума определяется стратегией "Путраджайские ориентиры развития до 2040 года".

В 2025 году председательство в АТЭС перешло к Южной Корее, которая будет работать под девизом "Создание устойчивого будущего". Ключевые приоритеты на этот год включают укрепление связуемости, внедрение инноваций и обеспечение процветания, с особым акцентом на устойчивость цепочек поставок, цифровизацию и достижение углеродной нейтральности.