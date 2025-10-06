Россия заинтересована в эволюционном развитии государств Центральной Азии

Посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов отметил, что российской стороне не нужна дестабилизация на границах в результате "псевдореволюционного хаоса какой-либо окраски"

ТАШКЕНТ, 6 октября. /ТАСС/. Россия искренне заинтересована в мирном и исключительно эволюционном развитии государств Центральной Азии, ей не нужна дестабилизация на границах в результате псевдореволюционного хаоса. Об этом на форуме "Центральная Азия - Россия: стратегическое партнерство в меняющемся мире" заявил посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов.

"Россия заинтересована в исключительно эволюционном развитии государств региона. Нам не нужна дестабилизация на границах в результате псевдореволюционного хаоса какой-либо окраски, тем более внерегиональной. Мы искренне хотим, чтобы вам - нашим друзьям и соседям - не диктовали, как, куда и в какой компании идти", - приводит его заявление пресс-служба посольства РФ в Узбекистане.

По ее данным, в форуме приняли участие представители ташкентского дипкорпуса, ведущих аналитических центров и научно-исследовательских учреждений, государственных органов, деловых кругов, а также вузов из России и стран Центральной Азии. Участники обсудили вопросы энергетического сотрудничества, развития международных транспортных коридоров, совместного противодействия вызовам безопасности, совершенствования миграционной политики, а также цифровизацию и инновации как новые драйверы роста.

Также отмечено, что в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между его организаторами - Международным институтом Центральной Азии и российским Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. "Форум стал важной площадкой для открытого экспертного диалога, обмена мнениями и выработки практических рекомендаций по укреплению стратегического партнерства между Россией и странами Центральной Азии в преддверии саммита глав государств в формате "Центральная Азия - Россия", который пройдет в Душанбе", - говорится в сообщении посольства.

