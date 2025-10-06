Володин назвал ориентиром ГД слова Путина о влиянии законов на семьи с детьми

Президент России призвал депутатов принимать законы с учетом того, как они отразятся на этих категориях граждан

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Слова президента РФ Владимира Путина о том, что все законы должны приниматься с учетом того, как эти законы отразятся на семьях с детьми, являются ключевым ориентиром для работы всех депутатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе Совета Думы, вручая членам Совета отпечатанные экземпляры цитаты президента, прозвучавшей на встрече с руководителями политических фракций.

"Эти слова президента - ключевой ориентир для работы всех депутатов", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба.

На встрече с руководителями парламентских фракций Путин попросил депутатов всегда думать о том, как законы отразятся на жизни семей с детьми, какое бы решение Госдума ни принимала и в какой бы сфере деятельности ни принимались законы.