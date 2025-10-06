ТАСС: ГД 8 октября рассмотрит денонсацию соглашения с США об утилизации плутония

На пленарном заседании Госдумы депутаты также рассмотрят денонсацию сопутствующих к нему протоколов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 8 октября рассмотрят законопроект о денонсации соглашения с США об утилизации плутония. Об этом ТАСС сообщил источник в палате парламента.

"8 октября рассмотрят - о денонсации соглашения с США об утилизации плутония и протоколов к нему", - сказал собеседник агентства.

Законопроект о денонсации межправсоглашения на рассмотрение Госдумы внесло правительство России. Соглашение было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011 году. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ. Помимо соглашения, кабмин предлагает денонсировать все сопутствующие протоколы. Речь идет о документах, которые регулируют вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также фиксируют договоренности об утилизации попадающего под действие соглашения плутония путем облучения в ядерных реакторах.

Как отмечается в пояснительной записке, действие соглашения и протоколов было приостановлено указом президента РФ и отдельным федеральным законом из-за американских санкций, принятия США закона о поддержке Украины, расширения НАТО на Восток и наращивания военного присутствия США в странах Восточной Европы. Причиной приостановки действия документов также стало намерение США изменить порядок утилизации плутония без согласия России.

Указанный российский закон предполагал, что российский плутоний, попадающий под действие соглашения, останется вне ядерных программ, а самое соглашение будет возобновлено, как только США выполнят российские условия - в том числе отменят санкции и закон о поддержке Украины, компенсируют понесенный РФ ущерб и сократят военную инфраструктуру в странах НАТО, которые присоединились к альянсу после 1 сентября 2000 года.

В сопроводительных материалах подчеркивается, что американская сторона не выполнила ни одно условие. Более того, США предприняли новые антироссийские шаги, "коренным образом меняющие стратегический баланс, сложившийся на момент заключения соглашения, и создающие дополнительные угрозы стратегической стабильности". В связи с этим документ предлагается окончательно денонсировать