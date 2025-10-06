Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции

Он касается запроса сведений по ценным бумагам

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных мер по борьбе с коррупцией. Как следует из документа, они затрагивают запросы сведений по ценным бумагам.

"Утвердить прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции", - сказано в указе.

Как следует из документа, нововведения направлены на усиление мер по противодействию коррупции путем расширения и уточнения механизмов проверки сведений о доходах и имуществе лиц, занимающих государственные должности, а также кандидатов на эти должности.

Основные изменения заключаются в том, что теперь в перечень организаций, в которые уполномоченные лица могут направлять запросы в рамках антикоррупционных проверок, включены держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии. Указ утверждает детальный перечень сведений о ценных бумагах, которые эти организации обязаны предоставлять по запросам. Этот перечень включает в себя всю ключевую информацию: от данных об эмитенте и типе ценных бумаг до сведений об их обременениях и ограничениях.