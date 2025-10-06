Медведев считает, что Макрон больше "адвокат Киева", чем президент Франции
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отставку премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, резко раскритиковав президента страны Эмманюэля Макрона. Медведев заявил, что у Франции нет настоящего президента, а есть "блестящий адвокат Киева".
"Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать", - написал он в Max.
Как сообщала пресс-служба Елисейского дворца, 6 октября президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Себастьена Лекорню об отставке. На своем посту он пробыл 27 дней: это самый короткий срок для премьера в новейшей истории Франции. Он был седьмым французским премьер-министром при Макроне.
Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день - спустя 14 часов - после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям прошлого кабмина. Отдельной критики удостоилось решение назначить на пост министра вооруженных сил бывшего главу министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра, на которого многие возлагают вину за тяжелое положение в экономике страны. Лидеры оппозиционных партий потребовали отставки правительства, а некоторые - роспуска парламента и отставки Макрона.