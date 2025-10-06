Госдума обсудит ратификацию соглашений о военном сотрудничестве с Кубой и Того

Парламентарии также обсудят законопроекты об исключении периода СВО из времени действия олимпиад для школьников

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят законопроекты о ратификации межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с Кубой и Тоголезской Республикой. Кроме того, парламентарии обсудят законопроекты об исключении периода специальной военной операции (СВО) из времени действия олимпиад для школьников и о включении помогающих бойцам СВО организаций в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), имеющих право на господдержку.

Депутаты рассмотрят ратификацию межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с Кубой. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ и подписан в городе Гаване 13 марта 2025 года и в городе Москве 19 марта 2025 года. Согласно пояснительной записке, ратификация соглашения "обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества", а также будет способствовать укреплению и развитию отношений РФ и Кубы в этой сфере.

Военное сотрудничество с Тоголезской Республикой

Также депутаты рассмотрят ратификацию межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ и подписан в городе Ломе 27 марта 2025 года и в городе Москве 3 апреля 2025 года. В соответствии с соглашением Россия и Того будут участвовать в военных учениях, готовить и обучать военные кадры. Как отмечается в пояснительной записке, ратификация документа будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества стран в военной области, а также обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двусторонних отношений в этой сфере.

Льготы победителям школьных олимпиад

Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о продлении срока действия льгот, предоставляемых победителям и призерам школьных олимпиад при поступлении в вузы, на время их участия в военной службе или в спецоперации. Документ был внесен в Госдуму в январе группой депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцкий. Законопроектом предусмотрены изменения в закон "Об образовании в РФ", которыми предлагается не включать в срок действия результатов олимпиад школьников периоды прохождения военной службы по призыву, по мобилизации, по контракту, а также участия в специальной военной операции. Предлагаемая мера позволит сохранить право на поступление в вузы без вступительных испытаний после завершения службы.

Также в повестке законопроект о включении организаций, оказывающих поддержку ветеранам СВО и членам их семей, в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), имеющих право на господдержку, который депутаты рассмотрят в первом чтении. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента в июле группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первой замглавы фракции "Справедливая Россия -За правду" Яной Лантратовой.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О некоммерческих организациях", дополнив перечень СО НКО, которые могут получать поддержку от государства. В частности, речь идет о мероприятиях по реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий, членов их семей, членов семей погибших ветеранов боевых действий, а также об оказании им психологической помощи.

Микрозаймы в МФО

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, который предусматривает, в частности, увеличение максимального размера суммы микрозайма для микрофинансовой организации (МФО), предоставляющей заемные средства юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, с 5 млн до 15 млн рублей, а также ряд изменений, касающихся правил выдачи МФО потребительских займов. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

Норма по увеличению размера микрозайма обусловлена необходимостью пересмотра действующего лимита, который не менялся с 2018 года, расширения возможностей субъектов МСП по привлечению доступного финансирования, развития внутреннего рынка капитала и стимулирования малого бизнеса, а также потребностью рынка МФО, говорится в пояснительной записке. Кроме того, законопроект запрещает МФО согласовывать индивидуальные условия по договору потребительского займа, где его полная стоимость (заем плюс проценты - прим. ТАСС) превышает 100% годовых, до полного погашения заемщиком обязательств по ранее заключенному им договору потребительского кредита (займа) с аналогичными параметрами с любой кредитной организацией или МФО. Также по договорам потребительского займа и приобретенным правам по таких договорам МФО запрещается заключать соглашение о новации обязательств по новому договору потребительского займа между теми же лицами, а также дополнительное соглашение, предусматривающее включение в состав задолженности по основному долгу по договору потребительского займа суммы непогашенной задолженности по процентам, неустойке (штрафам, пени), а также иным платежам.