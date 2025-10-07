Депутат Матвейчев: созданию Государства Палестина мешает политика Запада

Депутат Госдумы напомнил, что создание палестинского государства предусматривалось резолюцией ООН, однако до сих пор де-факто не выполнено

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Политика двойных стандартов, которую проводят страны Запада, препятствует появлению независимой Палестины. Об этом ТАСС заявил политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

"Это, опять же, отказ от двойных стандартов, [при которых] одним можно, А другим - нельзя. [Запад] долго рассказывал, что [народы] имеют право на собственное государство. А палестинцы, которые на этой земле тысячелетия живут, почему они не имеют права на собственное государство? Они хотят - пожалуйста, дайте собственное государство", - сказал Матвейчев.

Он напомнил, что создание палестинского государства предусматривалось и резолюцией ООН, однако до сих пор де-факто не выполнено.

"Поэтому дайте [Палестине независимость], а потом уже исходя из этих субъектов выстраивайте межгосударственные отношения", - подчеркнул собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Валдайского форума, заявил, что РФ в целом поддерживает план США по урегулированию ситуации в секторе Газа, однако, по его мнению, конфликт можно решить только после создания отдельного Государства Палестина. 6 октября во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин подтвердил позицию РФ по урегулированию, сообщили в Кремле.