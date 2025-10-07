Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 11 жителей России

Среди них был ребенок, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Почти 60 жителей РФ, в том числе 5 детей, за минувшую неделю получили ранения при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ), 11 человек, включая ребенка, погибли. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате дронных ударов ВСУ за минувшую неделю три мирных жителя сгорели заживо в своих домах, в их числе шестилетний ребенок. <…> За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 70 мирных жителей: ранены 59 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, погибли 11 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", - сказал он.

Мирошник отметил, что за минувшую неделю 76% от общего числа пострадавших - 53 мирных жителя - получили увечья при ударах украинских БПЛА. "Чаще всего вооруженные формирования киевского режима применяют ударные дроны для атак по гражданским объектам на белгородском, херсонском, донецком направлениях. Кроме того, для разрушения гражданских объектов на прифронтовых территориях России противником применялась артиллерия, в том числе кассетные боеприпасы, РСЗО", - сообщил собеседник агентства.

Представитель МИД России также добавил, что за упомянутый период ВСУ дистанционно минировали места массового скопления людей и гражданские объекты. "За отчетный период в ДНР четыре мирных жителя пострадали в результате подрыва на ВОП (взрывоопасных предметах - прим. ТАСС), в том числе противопехотной мине ПФМ "Лепесток", [среди них] двое подростков 14 и 16 лет в Горловке, женщина в поселке Щербиновка Горловского округа, мужчина в Курахово", - уточнил Мирошник.

По его словам, всего за неделю солдаты ВСУ выпустили по субъектам РФ почти 3,2 тыс. различных боеприпасов.