Мирошник: Киев намерен применять репрессии против детей из базы "Миротворца"

Посол по особым поручениям МИД России сообщил, что самому младшему ребенку, попавшему в базу сайта, всего 9 лет

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Власти Украины намерены применять карательные меры в отношении детей из субъектов РФ, внесенных ранее в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, самому младшему ребенку, попавшему в базу "Миротворца", всего 9 лет.

"Преступный киевский режим собирается применять карательные меры в отношении детей. За последнее время 13 несовершеннолетних россиян были включены в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Самому младшему из детей - девять лет, по двое ребят 11, 12 и 14 лет, один подросток 16 лет и пятеро 17 лет. Составители базы обвиняют несовершеннолетних, в том числе самых маленьких, в "сознательном нарушении государственной границы" и покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал он.

Мирошник уточнил, что упомянутые дети - не единственные, попавшие в базу "Миротворца". Ранее в нее уже были внесены данные детей из РФ в возрасте от 2 до 17 лет. "Публикация личных данных несовершеннолетних на подобных сайтах является не только нарушением прав ребенка, но и свидетельствует о готовности боевиков террористического режима расправляться с русскими детьми", - подчеркнул представитель МИД России.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.