Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Россия будет следить за шагами нового премьера Японии после ее назначения

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Москва рассчитывает на рациональный курс Токио в двусторонних отношениях
Редакция сайта ТАСС
06:14
обновлено 06:47

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российская сторона будет следить за шагами нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити и рассчитывает на рациональный курс Токио в двусторонних отношениях с Москвой. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы посмотрим, когда ее официально назначат премьер-министром, тогда будем следить за тем, какие шаги она предпримет, в том числе на треке российско-японских отношений", - сказал замминистра.

"Мы всегда рассчитываем, что политика Японии в отношении России будет носить рациональный, прагматичный характер, поскольку мы являемся естественными географическими партнерами, - добавил Руденко. - Рассчитываем на благоразумие наших японских соседей".

Санаэ Такаити была избрана главой Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии на выборах 4 октября. Как ожидается, в ближайшее время на посту премьера она сменит действующего главу правительства Сигэру Исибу, который решил уйти в отставку после ряда электоральных провалов: ЛДП и входящая с ней в коалицию партия "Комэйто" потеряла большинство в обеих палатах парламента. Внеочередная сессия парламента для проведения голосования запланирована предварительно на 15 октября. Такаити, как ожидается, будет избрана премьером и станет первой женщиной за всю историю Японии на этом посту.  

ЯпонияРоссияРуденко, Андрей Юрьевич