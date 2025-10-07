Россия будет следить за шагами нового премьера Японии после ее назначения

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Москва рассчитывает на рациональный курс Токио в двусторонних отношениях

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российская сторона будет следить за шагами нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити и рассчитывает на рациональный курс Токио в двусторонних отношениях с Москвой. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы посмотрим, когда ее официально назначат премьер-министром, тогда будем следить за тем, какие шаги она предпримет, в том числе на треке российско-японских отношений", - сказал замминистра.

"Мы всегда рассчитываем, что политика Японии в отношении России будет носить рациональный, прагматичный характер, поскольку мы являемся естественными географическими партнерами, - добавил Руденко. - Рассчитываем на благоразумие наших японских соседей".

Санаэ Такаити была избрана главой Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии на выборах 4 октября. Как ожидается, в ближайшее время на посту премьера она сменит действующего главу правительства Сигэру Исибу, который решил уйти в отставку после ряда электоральных провалов: ЛДП и входящая с ней в коалицию партия "Комэйто" потеряла большинство в обеих палатах парламента. Внеочередная сессия парламента для проведения голосования запланирована предварительно на 15 октября. Такаити, как ожидается, будет избрана премьером и станет первой женщиной за всю историю Японии на этом посту.