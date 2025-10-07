Сенатор Никонорова: Россия выступала за диалог по украинскому конфликту до СВО

Член комитета Совета Федерации по международным делам отметила, что Европа упустила шансы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Европа упустила шансы на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине до 2022 года, в том числе из-за воинствующей риторики восточноевропейских государств, сообщила ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

6 октября газета Bild со ссылкой на бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель (занимала пост в 2005-2021 годы) заявила, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали дипломатические переговоры с Россией в 2021 году и таким образом косвенно способствовали началу военного конфликта на Украине.

"В 2021 году сохранялись возможности для нормального дипломатического общения, и именно Россия тогда последовательно выступала за диалог. К сожалению, эти шансы были упущены - в том числе из-за позиции ряда восточноевропейских стран. Правительства этих государств давно ведут откровенно русофобскую и воинствующую риторику", - сказала Никонорова.

Никонорова подчеркнула, что, учитывая сделанные ранее заявления Меркель о минских соглашениях, в целом ее оценки стоит "воспринимать с определенной осторожностью".

О минских соглашениях

12 февраля 2015 года провозглашенные народными республики Донбасса (ДНР и ЛНР) и киевский режим при поддержке посредников - России, Германии и Франции - на саммите в нормандском формате согласовали пошаговый план мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, известный как комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"). Их целью было полное прекращение вооруженного конфликта на Украине и сохранение Донбасса в составе страны путем предоставления региону широких прав автономии. Эти соглашения были полностью саботированы Киевом при поддержке Берлина и Парижа.

Лидеры ФРГ и Франции ежегодно на саммитах ЕС заявляли о "невыполнении Россией обязательств по минским соглашениям", игнорируя любые действия Киева. Эта же формулировка применялась для бесконечного продления первых экономических санкций ЕС против России в 2014 году. Позднее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, а вслед за ней и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали, что целью минских соглашений, с точки зрения Запада, было выиграть время для перевооружения киевского режима и подготовки его к военной операции по захвату Донбасса.