Лавров заявил, что Кабул должен быть вовлечен в политические вопросы региона

Обеспечение безопасности региона, его благополучие предполагает вовлечение Афганистана в политические процессы, в деятельность многосторонних объединений, в реализацию совместных экономических проектов, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вовлечение Афганистана в политические процессы региона поспособствует деятельности экономических и многосторонних объединений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на VII заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

"Исходим из того, что обеспечение безопасности нашего региона, его благополучие предполагает вовлечение Кабула в политические процессы, в деятельность многосторонних объединений, в реализацию совместных экономических проектов", - сказал министр.

"Россия полностью разделяет такой подход, объявив в июле этого года об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан, мы сняли ограничения на межгосударственное сотрудничество", - отметил Лавров.