Лавров призвал Запад скорректировать конфронтационный курс по Афганистану

Глава МИД РФ также потребовал от Запада вернуть присвоенное и взять на себя ответственность за постконфликтное восстановление страны, за возмещение нанесенного за десятилетия ущерба афганской экономике и инфраструктуре

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Запад должен отказаться от конфронтации, взять ответственность за восстановление Афганистана и возместить нанесенный экономике страны ущерб. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии седьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану.

"В очередной раз настоятельно призываем [Запад] скорректировать конфронтационный курс, вернуть присвоенное и взять на себя ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, за возмещение нанесенного за десятилетия ущерба афганской экономике и инфраструктуре", - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что "серьезные проблемы на афганском направлении по-прежнему создает враждебная политика стран Запада", которые "продолжают удерживать суверенные афганские финансовые авуары, сохраняют санкции и ограничения в отношении банковского сектора Афганистана".