Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Лавров призвал Запад скорректировать конфронтационный курс по Афганистану

Глава МИД РФ также потребовал от Запада вернуть присвоенное и взять на себя ответственность за постконфликтное восстановление страны, за возмещение нанесенного за десятилетия ущерба афганской экономике и инфраструктуре
Редакция сайта ТАСС
07:13
обновлено 07:38
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Запад должен отказаться от конфронтации, взять ответственность за восстановление Афганистана и возместить нанесенный экономике страны ущерб. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии седьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану.

"В очередной раз настоятельно призываем [Запад] скорректировать конфронтационный курс, вернуть присвоенное и взять на себя ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, за возмещение нанесенного за десятилетия ущерба афганской экономике и инфраструктуре", - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что "серьезные проблемы на афганском направлении по-прежнему создает враждебная политика стран Запада", которые "продолжают удерживать суверенные афганские финансовые авуары, сохраняют санкции и ограничения в отношении банковского сектора Афганистана". 

Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссия