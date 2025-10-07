Лавров: силовое присутствие в Афганистане третьих стран приведет к конфликтам

Власти РФ подтверждают категорическую неприемлемость размещения военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана, заявил глава российского МИД

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Силовое присутствие внерегиональных игроков в Афганистане может спровоцировать новые конфликты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая VII заседание Московского формата консультаций по Афганистану.

"Подтверждаем категорическую неприемлемость размещения военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана, равно как и на территории соседних с ним государств под какими бы то ни было предлогами, - сказал министр. - Силовое присутствие внерегиональных игроков способно привести к дестабилизации и новым конфликтам".