Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Лавров заявил, что Москва фиксирует эффективную борьбу Кабула с терроризмом

Глава МИД РФ отметил, что ликвидированы "сотни боевиков, сеявших смерть и разрушение" в Афганистане
Редакция сайта ТАСС
07:14
обновлено 07:31
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Власти Афганистана эффективно ведут борьбу с терроризмом, оценил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Отдаем должное Кабулу в том, что в условиях серьезного внешнего давления и при относительно скромном государственном бюджете ему удается достаточно эффективно бороться с террористическими группировками, прежде всего афганским подразделением группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, открывая седьмое заседание московского формата консультаций по Афганистану.

"Ликвидированы сотни боевиков, сеявших смерть и разрушение на афганской земле", - констатировал российский министр. 

Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссия