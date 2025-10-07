СПЧ попросил ООН добиться удаления данных детей с "Миротворца"

В базу украинского сайта начали включать несовершеннолетних, которых обвиняют в осознанной "российской агрессии", в "покушении на суверенитет Украины и нарушении госграниц", уточнили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой принять меры для исключения данных о детях с украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщается в Telegram-канале совета.

"Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека подготовила обращение в адрес верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Сегодня оно было отправлено вместе с сопроводительным письмом главы СПЧ Валерия Фадеева", - говорится в сообщении. "Просим вас принять меры в рамках ваших полномочий и обратиться к украинской власти с требованием исключить данные о детях из этой базы", - отмечается в документе.

В совете уточнили, что в базу сайта начали включать данные малолетних детей, которых обвиняют в осознанной "российской агрессии", в "покушении на суверенитет Украины и нарушении госграниц". В СПЧ обращают внимание, что публикация персональных данных несовершеннолетних в открытом доступе нарушает их права.

"Кроме того, мы не можем не обратить ваше внимание на тот факт, что маленькие дети обвиняются в осознанных деяниях, и тем самым происходит разрушение института детства. То есть дети, которым приписывают взрослые поступки, автоматически перестают быть невинными. В подобных опасных акциях мы усматриваем посягательство на неприкосновенность детства", - добавили в СПЧ. В совете считают, что указанные факты свидетельствуют о нарушении положений Конвенции о правах ребенка.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.