МИД РФ: афганская земля не должна использоваться для угрозы безопасности соседям

Стороны призвали к укреплению контртеррористического сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Терроризм должен быть искоренен в Афганистане, чтобы его территория не использовалась для создания угрозы безопасности соседних стран и стран за пределами региона. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам седьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану.

"Стороны призвали к укреплению контртеррористического сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Подчеркнули, что Афганистану должна быть оказана поддержка в деле принятия всеобъемлющих мер, нацеленных на устранение терроризма и его скорейшее искоренение с тем, чтобы афганская земля не использовалась для создания угрозы безопасности соседних стран и стран за пределами региона, - говорится в сообщении. - Стороны особенно отметили, что терроризм представляет серьезную угрозу безопасности Афганистана, региона и всего мира".

В дипведомстве информировали, что участники подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого и мирного государства, свободного от терроризма и наркотиков. "Выразили готовность оказывать Кабулу содействие в укреплении региональной безопасности. Подчеркнули востребованность международной гуманитарной помощи Афганистану, которая не должна быть политизирована", - добавили в министерстве.