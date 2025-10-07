Вершинин и посол Иордании обсудили палестино-израильский конфликт

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении сотрудничества стран в рамках ООН и на других международных площадках

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Иордании в России Халед Шавабке обсудили текущую ближневосточную повестку с упором на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи дипломатов.

Отмечается, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении сотрудничества стран в рамках ООН и на других международных площадках.

В российском дипведомстве также отметили, что в ходе встречи был рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов.