Косачев возглавит делегацию РФ на заседании Межпарламентского союза в Женеве

Мероприятие запланировано на 19-23 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев возглавит российскую делегацию на заседании ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет в октябре в Женеве. Об этом он сообщил ТАСС.

"Косачев", - ответил он на вопрос корреспондента о том, кто возглавит делегацию.

151-я Ассамблея Межпарламентского союза состоится в Женеве с 19 по 23 октября 2025 года.

Общая тема Ассамблеи - "Соблюдение гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса", на пленарном заседании запланировано выступление Косачева.

"Уже подтвержден ряд двусторонних встреч российской делегации на полях предстоящей Ассамблеи. Также сенаторы РФ традиционно участвуют в заседаниях уставных органов МПС - в Форуме женщин-парламентариев и Форуме молодых парламентариев МПС", - подтвердил вице-спикер СФ.

Косачев также рассказал, что 21 октября выступит с докладом на тематической дискуссии "Политика в области контроля над вооружениями и нераспространения: предотвращение новой гонки вооружений" по линии Постоянного комитета МПС по вопросам мира и международной безопасности.